У Канаді вандали пошкодили українську церкву

Українська православна церква у канадському місті Саскатун зазнала нападу вандалів.

Про це пише CTV News.

“Український православний Свято-Троїцький собор зазнав значних пошкоджень через вандалізм, що, вірогідно, трапився уночі”, - йдеться у матеріалі.

За словами управителя будівлі Горда Тріщика, в соборі були розбиті вікна, пошкоджено зовнішні блоки системи кондиціонування та зламано труби опалення.

“Поки невідомо, хто вчинив вандалізм, або у скільки оцінюється завдана шкода”, - зазначає CTV News.

Додамо, що близько 13% жителів Саскатуна - найбільшого міста канадської провінції Саскачеван мають українське походження.