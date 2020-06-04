Українська церква в США роздала понад 800 продуктових наборів тим, хто потребує в часи пандемії

Понад 800 продуктових наборів було роздано 3 червня Українською православною церквою в США у співпраці з благодійною фундацією «The SALT Foundation» у місті Саут-Баунд-Брук, штат Нью-Джерсі.

Про це повідомив єпископ УПЦ США Даниїл (Зелинський) у Facebook.

«За будь-яких погодних умов (навіть коли падає дощ) служіння Христове продовжується для людей, котрим потрібна допомога із продуктами харчування в часи карантину COVID-19. Благодійний вчинок любові зроблено спільною співпрацею Української православної церкви США та Благодійною фундацією «The SALT Foundation» на території Духовного осередку - Митрополії УПЦ США в Саут-Баунд-Бруці/Сомерсет, Н.-Дж. Так як і в попередні тижні, УПЦ США зуміла роздати понад 800 пакетів продуктів харчування», - написав релігійний діяч.

Він подякував співробітникам Українського культурного центру, представникам української семінарії St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary, персоналу фундації «The Salt Foundation of NJ», парафіянам української православної парафії Св. Пантелеймона – цілителя в Брукліні (Holy Healer Panteleimon Ukrainian Orthodox parish in Brooklyn, NY) тощо.

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Владика Даниїл також повідомив, що наступна роздача допомоги відбудеться 10 червня.

«Якщо Вам потрібна допомога із харчами, або Ви знаєте когось, кому потрібна допомога, - приїздіть до Духовного осередку УПЦ США (135 Davidson Ave; Somerset, NJ 08873) в середу - 10 червня 2020 року з 13:00 та до моменту закінчення роздачі продуктів», - повідомив єпископ УПЦ США.

Фото: Yaroslav Bilohan, сторінка Daniel Zelinsky в Facebook