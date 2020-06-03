Союз українок Америки профінансував перевидання книги про українських жінок в ГУЛАГу

Союз українок Америки (СУА) фінансово допоміг випустити друге, перероблене і доповнене видання монографії української науковиці, історикині Оксани Кісь «Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти».

Про це йдеться на сторінці СУА в Facebook.

«СУА профінансувало репринтне видання книги «Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти» історикині Оксани Кісь», - йдеться у дописі.

Як зазначила авторка в соцмережі, наклад другого - доповненого і переробленого - видання вона отримала 1 червня.

«Книжка збагатилася спогадами більш як 30 колишніх невільниць, і тепер в ній звучать голоси понад 150 жінок! Видання здійснене за фінансової підтримки Союзу українок Америки», - додала Оксана Кісь.

Зі змістом книги можна ознайомитися на сайті www.womenhistory.org.ua, де також міститься детальніша інформація про монографію.

Як зазначається на сайті, книга є першим історико-антропологічним дослідженням повсякденного життя українок-політв’язнів ГУЛАГу. Авторка застосовує феміністський підхід до вивчення жіночого минулого, аналізує півтори сотні особистих спогадів колишніх невільниць та офіційні документи, докладно висвітлюючи різні сторони табірного повсякдення українських жінок.

«Книга розкриває малопомітні, проте ефективні жіночі способи пристосування, виживання та протидії руйнівному впливові режиму на тіло і психіку в’язнів, що допомагали невільницям зберігати основні соціальні ідентичності, залишаючись людьми, жінками, українками», - йдеться у повідомленні.

Оксана Кісь – українська науковиця, історикиня й антропологиня, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, президент Української асоціації досліджень жіночої історії, соціальна активістка, експерт Гендерної експертної платформи ГІАЦ «КРОНА».

Фото: Oksana Kis у Facebook