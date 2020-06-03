Союз українок Америки оголосив дату свого 32-го з’їзду

Союз українок Америки (СУА) проведе свій національний з’їзд 4-6 червня 2021 року.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«Союз українок Америки проведе 32-й національний з’їзд 4-6 червня 2021 року», - йдеться в оголошенні.

Як повідомляється, захід відбудеться в Пенсильванії.

На сторінці СУА в соцмережі повідомлялося, що дату проведення заходу було змінено через ситуацію з COVID-19.

Актуальну інформацію щодо з'їзду в СУА публікуватимуть згодом.

Фото: Укрінформ, UNWLA - Ukrainian National Women's League of America, Inc. в Facebook