Українець Олексій Пахунов розповів, чим займається у SpaceX

Уродженець Житомира Олексій Пахунов переїхав до США та на даний момент працює у компанії Ілона Маска SpaceX, яка 30 травня спрямувала в космос корабель Crew Dragon.

Українець веде блог, в якому розповідає про програмування, астрономію та космонавтику, передає Укрінформ.

У своєму блозі Пахунов розповів, що встиг попрацювати у таких компаніях, як Microsoft та Google (Chrome Remote Desktop). Після цього він перейшов у SpaceX, де працює зараз у групі Flight Software.

Фото: Facebook/SpaceOn Ukraine

Розробник зазначає, що не може багато розповідати про роботу у SpaceX через корпоративні правила.

«Я сильно обмежений в тому, що я можу розповісти про роботу в компанії. Крім звичайних обмежень на поширення закритої інформації, працівники SpaceX потрапляють під обмеження ITAR (закон про контроль за експортом зброї). Фактично я можу говорити тільки про те, що вже (було) опубліковано в Інтернеті і не більше того», - пише Пахунов.

Після того, як SpaceX у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, до Пахунова була прикута увага багатьох його співвітчизників, про що він сам і написав.

«Успішний запуск пілотованого Crew Dragon до Міжнародної космічної станції заслужено викликав підвищену увагу з боку як засобів масової інформації, так і простих смертних. Як-не-як такі події трапляються нечасто… Що набагато гірше, звістка про те, що в SpaceX працює українець викликала неабиякий ажіотаж в Facebook і хвилю чуток…», - написав він.

За словами Пахунова, він не пише "все програмне забезпечення, яке відповідає за політ Crew Dragon", оскільки цим займається кілька сотень людей протягом багатьох років.

Раніше Пахунов писав «софт» (програмне забезпечення) для Falcon 9 і Falcon Heavy, а тепер - для Starship.

«Само собою, оскільки софт для всіх чотирьох збирається з однієї кодової бази, то частина мого коду використовується при польоті Dragon», - пояснює Пахунов.

Посада українця у компанії Ілона Маска називається "Sr. Software Engineer ", тобто "розробник звичайний, але досвідчений". Ця посада не передбачає керівництва командою.

У 2015 році Пахунов відповідав за вдале приземлення Falcon 9.

«Я дійсно відповідав за першу вдалу посадку першого ступеня Falcon 9 і запуск Falcon Heavy… У SpaceX активно використовується поняття "Responsible Engineer" ("відповідальний інженер", "RE"). Відповідальний інженер координує взаємодію різних груп в тій чи іншій області… Завдання відповідального інженера полягає не в тому, щоб зробити всю роботу самому, а в тому, щоб вся робота (в одній певній галузі) була зроблена тими, хто повинен її зробити. Без такого відповідального інженера легко забути яку-небудь важливу, але малопомітну деталь. Наприклад, легко можна підключити тільки один кінець кабелю або забути виконати якийсь важливий тест», - написав чоловік.

За його словами, на кожен запуск призначається відповідальний інженер від кожної групи, що забезпечує запуск.

«Я був інженером, що відповідає за запуск F9-21 (перша успішна посадка), FH-1 (перший запуск Falcon Heavy) і декількох інших запусків від групи Flight Software. Крім іншого, я відповідав за те, щоб польотний софт, завантажений на ракету, включав в себе всі заплановані зміни і пройшов всі необхідні тести. Більшість людей, яких ви бачите в центрі управління польотом, - відповідальні інженери призначені від різних груп», - пояснює Пахунов.

Як пише SpaceOn Ukraine, Олексій Пахунов родом з Житомира, освіту здобув в Хмельницькому Технологічному університеті «Поділля» (тепер Хмельницький Національний Університет) за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) о 17:29 за київським часом.

Це перший американський пілотований корабель, запущений США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів. З того часу астронавти NASA доставлялися на МКС російськими кораблями «Союз».