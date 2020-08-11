Москаль оскаржив у суді постанову Ради про укрупнення районів

Голова ГО "Народ України проти корупції" Геннадій Москаль оскаржив у Київському окружному адміністративному суді постанову Верховної Ради від 17 липня 2020 року "Про утворення та ліквідацію районів".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Москаля, передає Укрінформ.

"Верховна Рада України, приймаючи Постанову "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року № 807-IX, порушила норми Конституції і законів України. Згідно з Конституцією України, до повноважень Верховної Ради належить утворення і ліквідація районів, а також встановлення меж районів. При прийнятті даної Постанови Верховна Рада України не встановила меж новоутворених районів, а також постановила, що до новоутворених районів входять міські, селищні та сільські територіальні громади, які затверджені Кабінетом Міністрів України", – йдеться в адміністративному позові Москаля.

Ексголова Закарпатської та Луганської ОДА також закликав жителів ліквідованих районів захищати свої права та приєднуватися до позову.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада України ухвалила постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Замість наявних в Україні 490 районів створюється 136 укрупнених.

Документ, зокрема, передбачає, що межі районів встановлюються по зовнішньому кордону територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району. Вибори депутатів районних рад районів, які були ліквідовані відповідно до ухвалення цієї постанови, не проводитимуться. Постанова передбачає, що ліквідація і утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей проводитиметься після повернення цих територій під юрисдикцію України.