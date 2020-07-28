Укрупнення районів не призведе до скорочення кількості шкіл та лікарень — Шмигаль

Укрупнення районів в Україні не призведе до скорочення кількості об’єктів соціальної інфраструктури, в тому числі шкіл, лікарень, дитсадків.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу на Полтавщині, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Нічого закриватись не буде, всі об’єкти соціальної інфраструктури будуть знаходитись там, де і знаходяться. Укрупнення районів - це лише зміна адміністративних кордонів та підпорядкування... Все залишиться на місці", - запевнив Шмигаль.

Він додав, що однією з цілей діяльності уряду є наближення соцпослуг до людей.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 липня підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів.

Фото: КМУ