Мінрегіон розвінчує міфи про нове районування

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов спростовує міфи, що при новому районуванні відбудеться позбавлення ресурсу громад та погіршення якості адмінпослуг і стверджує, що це неправда.

Про це він сказав під час круглого столу “Новий адміністративно-територіальний устрій України” в Інституті Горшеніна у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Адміністративно-територіальний устрій, реформування якого тривало в нашій країні протягом останніх шести років, нарешті змінено...Навколо питання створення нових районів, укрупнених районів поширюється багато чуток та міфів, найбільш поширений, - що нібито будуть позбавлені ресурсу громади, друга теза, - що сервіси та послуги в районах будуть надаватися з певними обмеженнями через відстань до нових центрів районів. Це все фейки та міфи", - наголосив Чернишов.

Він також зауважив, що уряд підтримує необхідні зміни до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи (N3614).

"Основні ресурси, такі як 60% ПДФО, місцеві податки і збори, освітня субвенція будуть зараховуватись до бюджетів місцевого самоврядування", - зауважив Чернишов.

Крім того, він звернув увагу, що держава не планує зміни відносно надання місцевим бюджетам ресурсу у вигляді 60% ПДФО, тому що це є основою функціонування нового адмінтерустрою.

"Навпаки, ми шукаємо ще інші засоби підтримки ОТГ, додатково розробляємо зміни до бюджетного кодексу, які будуть стосуватися, зокрема, збільшення інвестиційного ресурсу держави через Державний фонд регіонального розвитку. Зміни плануються до кінця цього року і вони визначать основу нової додаткової підтримки до того, що є", - зауважив Чернишов

Щодо сервісів та послуг, то міністр наголосив, що ніяких погіршень не планується, а навпаки - сильні громади будуть надавати послуги високого та якісного рівня.

Він нагадав, що уряд 12 червня цього року затвердив 1470 громад на основі перспективних планів формування територій громад, а Верховна Рада минулого тижня затвердила нове районування.

"Тобто вся територія нашої країни покрита об'єднаними територіальними громадами, ми завжди говорили, що сильна громада - це сильна держава і я дуже радий, що нарешті цей процес завершено", - сказав Чернишов.

Він також пояснив, що на запланованих місцевих виборах 25 жовтня будуть обрані відповідні керівники громад та депутати сільських, міських, селищних, а також 136 районних рад та 22 обласні ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них нових.

Кабінет міністрів на засіданні 12 червня погодив проєкти постанов Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими пропонувалося ліквідувати існуючі 490 районів та створити 129 нових районів, із них 17 — на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей.

Однак остаточна редакція проєкту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", додатково узгоджена профільним комітетом, передбачає утворення 136-ти нових районів.