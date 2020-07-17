Нове районування необхідне для завершення децентралізації - Мінрегіон

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що затвердження Верховною Радою нового районування важливе для завершення реформи децентралізації.

Про це він сказав під час розгляду у Верховній Раді проєкту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт постанови Верховної Ради про створення та ліквідацію районів розроблено відповідно до концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади України, реалізація якої здійснюється з 2014 року... Без формування територіальної основи громад і районів, процес завершення децентралізації стане не можливим", - сказав Чернишов.

Він додав, що реформа адміністоративно-територіального устрою зробить управління країною більш дієвим та ефективним.

"Так місцеве самоврядування має перейти від декларативного формату до фактичного, а територіальна організація влади - наблизити країну до європейського вектору на всіх рівнях", - зауважив міністр.

Він додав, що урядом ще 12 червня цього року було затверджено 1470 громад, а питання оптимізації субрегіонального рівня - компетенція парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них нових.

Кабінет Міністрів на засіданні 12 червня погодив проєкти постанов Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими пропонувалося ліквідувати існуючі 490 районів та створити 129 нових районів, із них 17 — на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей.

Однак остаточна редакція проєкту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", додатково узгоджена профільним комітетом, передбачає утворення 136 нових районів.