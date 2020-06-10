Міністерство захисту довкілля отримало тимчасову очільницю

Кабінет міністрів поклав на Ірину Ставчук тимчасове виконання обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень… Ставчук Ірину Іванівну (призначено – ред.) - першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Кабмін також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України на Ставчук Ірину Іванівну», - написав він.

Також Мокан поінформував, що уряд призначив Олексія Кузьменкова першим заступником голови Державного агентства водних ресурсів, а Михайла Хорєва - заступником голови цього ж органу.

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“Кабмін також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Хорєва”, - додав Мокан.

Крім того, представник уряду у Верховній Раді повідомив про те, що Кабмін ухвалив рішення щодо призначення Олексія Башкірова головою Державної сервісної служби містобудування України (укладання контракту); Романа Лещенка - головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину), Андрія Пляцка - першим заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження (встановивши випробування строком на три місяці); Максима Шевчука - заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження (встановивши випробування строком на три місяці).

Артема Фещенка призначено заступником голови Державного агентства інфраструктурних проєктів (встановивши випробувальний строк шість місяців); Вадима Свіріна - заступником голови Державної аудиторської служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (за контрактом).

Як повідомлялося, Ірина Ставчук з вересня 2019 року обіймала посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля.

Водночас наприкінці травня цього року уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля на два окремі - Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерство енергетики України.