Міністерство захисту довкілля отримало тимчасову очільницю

Міністерство захисту довкілля отримало тимчасову очільницю

Укрінформ
Кабінет міністрів поклав на Ірину Ставчук тимчасове виконання обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень… Ставчук Ірину Іванівну (призначено – ред.) - першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Кабмін також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України на Ставчук Ірину Іванівну», - написав він.

Також Мокан поінформував, що уряд призначив Олексія Кузьменкова першим заступником голови Державного агентства водних ресурсів, а Михайла Хорєва - заступником голови цього ж органу.

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“Кабмін також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Хорєва”, - додав Мокан.

Крім того, представник уряду у Верховній Раді повідомив про те, що Кабмін ухвалив рішення щодо призначення Олексія Башкірова головою Державної сервісної служби містобудування України (укладання контракту); Романа Лещенка - головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину), Андрія Пляцка - першим заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження (встановивши випробування строком на три місяці); Максима Шевчука - заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження (встановивши випробування строком на три місяці).

Артема Фещенка призначено заступником голови Державного агентства інфраструктурних проєктів (встановивши випробувальний строк шість місяців); Вадима Свіріна - заступником голови Державної аудиторської служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (за контрактом).

Як повідомлялося, Ірина Ставчук з вересня 2019 року обіймала посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля.

Водночас наприкінці травня цього року уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля на два окремі - Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерство енергетики України.

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