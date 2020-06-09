Кабмін готовий цього тижня представити Раді оновлену програму дій

Уряд готовий до кінця цього тижня представити Верховній Раді оновлений варіант своєї Програми дій.

Про це йшлося на зустрічі Президента Володимира Зеленського з членами Кабінету міністрів, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент нагадав, що Верховна Рада не підтримала першу редакцію Програми діяльності Кабінету міністрів.

«Парламентські комітети висловили численні зауваження та пропозиції. Багато критики надійшло від депутатів «Слуги народу». Як поінформував Прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0», – заявив Зеленський.

Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18-19 червня.

За його словами, документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів, завдань із політичних програм Президента та партії «Слуга народу», а також указів глави держави й зауважень від комітетів.

«Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен з розділів збігається з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми», – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів, яка була зареєстрована 13 квітня.

Водночас Президент заявляв, що Програма діяльності Кабінету міністрів потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу та не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки.

фото: Офіс Президента