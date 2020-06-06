Карантин: Малюська каже, що Кабмін "пройшов по самому краю повноважень"

Введення карантинних заходів в Україні треба розглядати з кількох аспектів, втім головна задача держави - захист людей, тому з юридичної точки зору не передбачається складних юридичних наслідків для держави.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтерв'ю Радіо Свобода в суботу, 6 червня.

"Щодо юридичної сторони карантину, то тут напевно є три аспекти, три кути, під яким його варто оцінювати. Перше - це процедура. Є багато дискусій щодо того, чи була дотримана повністю легальна процедура, чи ні. Коротка відповідь - оцінку надасть суд, у нас є безліч позовів в Окружному адміністративному суді, де ці рішення переглядаються. Ключова теза, яку потрібно пам'ятати: не будь-яке порушення процедурне тягне за собою незаконність прийнятого рішення. Це стосується не тільки актів Кабміну, але й корпоративних рішень, рішень юридичних осіб, інших адміністративних актів. Тільки істотні порушення процедури, які вплинули на суть акту, можуть тягнути за собою визнання його незаконним ...Ми вважаємо, що серйозних порушень не було під час прийняття будь-яких постанов Кабміну стосовно карантину", - сказав Малюська.

Втім, він наголосив, що остаточне рішення в цьому питанні буде приймати суд.

Стосовно іншого аспекту питання встановлення карантину - чи діяв Кабмін в межах, установлених законом, як наголосив Малюська "ми пройшли по самому краю повноважень".

"Далі вже точно була б незаконність. Ризикована тактика, жодного запасу ми собі не залишали. На нашу думку, в межах повноважень", - сказав Малюська.

Третій аспект стосується збалансованості рішень, які Кабінет міністрів ухвалював щодо введення карантинних заходів.

"Це як правило те, що оцінюється не стільки в українських, а в міжнародних юрисдикціях, наприклад, Європейському суді з прав людини. Там дійсно оцінюється, наскільки збалансований був підхід регулятора, що права обмежили, а чи співмірно це було тим небезпекам, задля уникнення яких були такі обмеження прав людини. На нашу думку, збалансованість у нас дотримана, тому що ми застосували, в принципі, ті ж самі підходи, які були застосовані у більшості країн Західної Європи", - сказав Малюська.

Одночасно він додав, що у випадку, якщо суд вирішить, що Конституція була порушена під час введення в країні карантину, ймовірно держава буде зазнавати збитків, але завдання держави - дбати про життя, про здоров'я людей, і в цьому власне і була суть нормативного акту уряду, яким вводилися карантинні обмеження.

"Мета була - захистити людей. І це загалом вдалося, якщо подивитися на цифри захворюваності, смертності... Я не бачу особливо складних наслідків з юридичної точки зору, чи з точки зору відшкодування шкоди внаслідок оцінки дій Кабінету міністрів. Вони були на межі законності, але в межах цієї законності ", - додав міністр юстиції.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. З 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів. Також Кабінет міністрів ввів адаптивний карантин до 22 червня.