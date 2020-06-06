Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажність — Степанов

Зростання захворюваності на COVID-19 відбувається через легковажність суспільства.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав у Facebook.

"Тренд підвищення рівня захворюваності останніх кількох днів має просте пояснення — наше суспільство досить легковажно поставилося до рекомендацій МОЗ, а пом'якшення карантинних заходів сприйняло, як повне їх скасування", - написав Степанов.

Міністр наголосив, що влада обрала стратегію адаптивного карантину задля поступового виходу з коронавірусної кризи. "Карантин досі ДІЄ. Важливо не плутати поняття пом'якшення і скасування, адже загроза COVID-19 така ж велика, як і раніше", - зауважив очільник МОЗ.

Він звернув увагу, що статистика збільшення кількості випадків COVID-19 спостерігається і в інших країнах. Так, за словами Степанова, рівень передачі вірусу в Німеччині за останні дні знову перевищує критичне значення. У Китаї також готуються до нового спалаху. Ще однією країною, влада якої оголосила про початок другої хвилі, стала Південна Корея. У Бразилії та Індії також фіксуються нові антирекорди.

"В Україні ж останні тижні спостерігалась позитивна динаміка захворюваності. Але останні дані та легковажне ставлення до власної безпеки громадян — тривожні. Я розумію, як всі втомилися від карантину; хочеться якомога швидше повернутися до повноцінного життя, але у нас немає вибору. Війну з вірусом поки не виграно. Та лише своєю поведінкою і дотриманням правил безпеки ми можемо мінімізувати активність його розповсюдження", - написав Степанов.

Він закликав громадян дотримуватися всіх протиепідемічних правил. З ними можна ознайомитися на офіційних ресурсах МОЗ.

"Користуйтеся масками, антисептиками та дотримуйтесь соціальної дистанції! Не нехтуйте правилами та засобами індивідуального захисту, адже від цього залежить не лише ваше життя, але й тих людей, хто з вами поруч!" - написав Степанов.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли — 777.