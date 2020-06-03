"Слуга народу" обрала керівників партійних осередків у 9 областях

Партія "Слуга народу" обрала голів партійних осередків у 9 областях.

Про це повідомила заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Зараз ми активно формуємо регіональну структуру. Сьогодні представляємо новообраних керівників наших осередків у 9 областях", - написала Кравчук.

Зокрема, обласні осередки партії очолили: у Вінницькій області – народний депутат Ірина Борзова; Волинські – народний депутат Валерій Стернійчук; Житомирській – народний депутат Андрій Клочко; Івано-Франківській – народний депутат Олена Вінтоняк; Рівненськіц – громадський активіст Юрій Ліпський; Харківській – народний депутат Павло Сушко; Хмельницькій – народний депутат Сергій Мандзій; Чернівецькій – підприємець Віталій Другановський; Чернігівській – народний депутат Павло Халімон.

Кравчук уточнила, що голови облорганізацій партії не є керівниками передвиборчих штабів, а обласні осередки політсили працюватимуть і після місцевих виборів.

"Це не «смотрящіє» – вони допомагатимуть місцевим мешканцям, а не спускатимуть їм вказівки «з центру»", - додала депутат.

Іона зазначила, що партія продовжує формувати обласні осередки та оголосить імена керівників в інших регіонах за кілька днів.