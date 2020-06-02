Більшість фракції

Більшість фракції "Слуга народу" незадоволені роботою Авакова - депутат

Укрінформ
Більшість народних депутатів від фракції "Слуга народу" незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це заявив член фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко з трибуни Верховної Ради 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я зараз заявляю усій країні, всім громадянам, що у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою Міністерства внутрішніх справ, практично всі депутати бачать, що це ні до чого не приведе і практично всі відчувають, що це відповідальність особисто кожного з нас перед нашими виборцями, перед нашими дітьми які бояться вийти на вулицю. Я вважаю, що цей безлад треба припиняти, набратися сили, перестати боятися і зробити правильне рішення - відправити Авакова у відставку", - сказав депутат.

Євгеній Шевченко додав, що час очільника МВС "вийшов".

"Колись він був, мабуть, ефективним міністром, але час змінюється, і ситуація в країні змінилася. Тому я прошу всіх народних депутатів, яким є що сказати своїм виборцям, які не бояться, які відчувають відповідальність перед народом України, приєднатися до цього руху проти Авакова і покінчити з цим безладом, які є на вулицях України", - заявив Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун звернулася до представників фракції "Слуга народу" із закликом підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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