На засідання фракції "Слуги народу" Авакова не запрошували

Фракція партії "Слуга народу" наразі не планує запрошувати на своє засідання у понеділок міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це голова партії, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив на брифінгу 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо інформації, яка "гуляє" зараз щодо того, що планується чи відставка пана Авакова, чи сьогодні на фракцію він буде приїжджати, щось там звітувати, - я поки не підтверджую цю інформацію. У нас засідання фракції сьогодні відбудеться о 18 годині традиційно у нашому центрі в "Парковому". Але поки що запрошення міністра внутрішніх справ не очікується", - сказав Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуги народу" хоче заслухати доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під час години запитань до уряду в п'ятницю, 5 червня.