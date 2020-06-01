Збір підписів за відставку міністрів не передбачений законодавством – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що українське законодавство не передбачає збір підписів щодо відставки міністрів.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Реагуючи на виступ заступника голови депутатської фракції "Голос" Ярослава Железняка, який оголосив про збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Дмитро Разумков сказав: "Щодо збору підписів за того чи іншого міністра. На жаль, станом на сьогодні це не передбачено законодавством України".

Водночас Голова ВР зауважив, що саме Ярослав Железняк був автором законопроєкту, "який, можливо, це врегулює".

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук в коментарі Укрінформу повідомив, що фракція планує збирати підписи за відставку очільника МВС Арсена Авакова, а також вимагатиме відставки голови Нацполіції.

Раніше фракція "Голос" почала збирати підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.