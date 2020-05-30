"Слуги народу" на засіданні фракції планують обговорити ймовірність відставки Авакова

Депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» планує у понеділок, 1 червня, обговорити ймовірність відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» поінформував голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції Денис Монастирський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відверто, позиції ще не сформовано – ми на фракції ще не обговорювали, в нас засідання відбудеться у понеділок ввечері, якраз після засідання профільного комітету. Ми, звичайно, це будемо обговорювати», – сказав депутат.

При цьому він підкреслив, що головним при оцінюванні ефективності керівництва Міністерства внутрішніх справ стане з’ясування того, наскільки швидким було сприяння в розслідуванні у справах щодо побиття і зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції та стрілянини у Броварах.

«Я прихильник того, що в цих випадках треба і причини, які призвели до цих випадків, і реакції відповідних органів на цю ситуацію. Тобто чи були факти приховування доказів за цими справами, наскільки було сприяння і яким швидким було розслідування. Я думаю, що це буде ключовим в оцінці й ефективності, в тому числі керівництва Національної поліції та профільного міністерства», – уточнив Монастирський.

Як повідомляв Укрінформ, представники фракції "Голос" на погоджувальній раді у понеділок, 1 червня, планують вимагати звіту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо злочинів, здійснених правоохоронцями, а також розпочнуть збір підписів за його відставку.

Як повідомлялося, останніми днями суспільство сколихнули повідомлення про зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції та стрілянину між підприємцями та нелегальними перевізниками у Броварах.