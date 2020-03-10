Новий посол Китаю в Україні вручив копії вірчих грамот у МЗС

Новий посол Китаю в Україні вручив копії вірчих грамот у МЗС

Укрінформ
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного Посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна.

Про це повідомило МЗС України у Twitter.

"Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного Посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна. Тривала та змістовна розмова показала наявність значного потенціалу та взаємну налаштованість на співпрацю і розширення реального партнерства", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2019 року посол КНР Ду Вей завершив дипмісію в Україні.

Фото: MFA of Ukraine, Twitter 

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