Новий посол Китаю в Україні вручив копії вірчих грамот у МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного Посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна.

Про це повідомило МЗС України у Twitter.

"Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного Посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна. Тривала та змістовна розмова показала наявність значного потенціалу та взаємну налаштованість на співпрацю і розширення реального партнерства", - йдеться у повідомленні.

.@VasylBodnar прийняв копії вірчих грамот новопризначеного Посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна.



Тривала та змістовна розмова показала наявність значного потенціалу та взаємну налаштованість на співпрацю і розширення реального партнерства. pic.twitter.com/oTZt9b6x6m — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 10, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2019 року посол КНР Ду Вей завершив дипмісію в Україні.

Фото: MFA of Ukraine, Twitter