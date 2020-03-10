Новий посол Китаю в Україні вручив копії вірчих грамот у МЗС
Укрінформ
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного Посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна.
Про це повідомило МЗС України у Twitter.
"Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного Посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна. Тривала та змістовна розмова показала наявність значного потенціалу та взаємну налаштованість на співпрацю і розширення реального партнерства", - йдеться у повідомленні.
.@VasylBodnar прийняв копії вірчих грамот новопризначеного Посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 10, 2020
Тривала та змістовна розмова показала наявність значного потенціалу та взаємну налаштованість на співпрацю і розширення реального партнерства. pic.twitter.com/oTZt9b6x6m
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2019 року посол КНР Ду Вей завершив дипмісію в Україні.
Фото: MFA of Ukraine, Twitter