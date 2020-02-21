Новий посол України почав роботу в Молдові
Про це повідомляє посольство України в Молдові у Facebook.
«21 лютого 2020 року Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко вручив вірчі грамоти Президенту Республіки Молдова Ігорю Додону», - йдеться у повідомленні.
Після офіційної церемонії відбувся обмін думками щодо стану та перспектив розвитку українсько-молдовських відносин.
Шевченко наголосив, що Україна налаштована на взаємовигідний діалог з Молдовою з усього спектру двосторонніх питань. Він висловив намір докласти максимум зусиль для виведення українсько-молдовських відносин на якісно новий рівень та наповнення їх конкретними результатами.
Своєю чергою Додон наголосив, що Молдова послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і налаштована на розвиток взаємовигідного співробітництва.
Фото: facebook.com/UAEmbMD