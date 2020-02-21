Новий посол України почав роботу в Молдові

Новопризначений посол України в Молдові Марко Шевченко заступив на пост.

Про це повідомляє посольство України в Молдові у Facebook.

«21 лютого 2020 року Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко вручив вірчі грамоти Президенту Республіки Молдова Ігорю Додону», - йдеться у повідомленні.

Після офіційної церемонії відбувся обмін думками щодо стану та перспектив розвитку українсько-молдовських відносин.

Шевченко наголосив, що Україна налаштована на взаємовигідний діалог з Молдовою з усього спектру двосторонніх питань. Він висловив намір докласти максимум зусиль для виведення українсько-молдовських відносин на якісно новий рівень та наповнення їх конкретними результатами.

Своєю чергою Додон наголосив, що Молдова послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і налаштована на розвиток взаємовигідного співробітництва.

Фото: facebook.com/UAEmbMD