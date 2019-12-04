Додон не виключає, що знову балотуватиметься у президенти Молдови

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не виключає своєї участі у президентських виборах, які відбудуться наступного року.

Про це повідомляє Newsmaker.

«Ігор Додон сказав (виступаючи на одному з телеканалів - ред.), що ще не вирішив, чи візьме у 2020 році участь у виборах. Водночас він зазначив, що не виключає цього. У будь-якому разі Додон має намір спочатку порадитися з командою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент Молдови наголосив: у нього як у політика є «два союзники - народ і партія», тож він порадиться з народом, чи йти йому знову на високу посаду.

Читайте також: Додон запропонував своєму раднику очолити уряд Молдови

Водночас Додон зауважив, що займається поточним порядком денним, а не президентськими перегонами.

Як повідомлялося, минулі президентські вибори в Молдові відбулися в листопаді 2016 року.