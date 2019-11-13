Додон запропонував своєму раднику очолити уряд Молдови

Президент Молдови Ігор Додон запропонував кандидатуру свого радника з економічних питань Іона Кіку на посаду глави уряду країни.

Про це повідомляє Newsmaker.

"Президент Молдови Ігор Додон висунув свого радника Іона Кіку на посаду прем'єр-міністра. Він зазначив, що це аполітичний кандидат", - йдеться у повідомленні.

Додон повідомив, що у Кіку є 15 днів, щоб сформувати список міністрів і пріоритети майбутнього уряду. Однак президент закликав його діяти швидше. Додон підкреслив, що країні загрожують дострокові вибори, якщо його кандидатуру не схвалять.

Також Додон оголосив декрет про відставку уряду Майї Санду.

Згідно із законодавством Молдови, парламент має висловити довіру уряду і його програмі, після цього кабінет міністрів може розпочинати роботу. Якщо цього не станеться, країні загрожують дострокові вибори.

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Як відомо, з грудня 2018 року Іон Кіку був міністром фінансів в уряді Демократичної партії. Після зміни влади в червні цього року Додон призначив його своїм радником із економічних питань.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Молдови 12 листопада на пленарному засіданні проголосував за ініціативу Партії соціалістів (ПСРМ) оголосити вотум недовіри уряду. Таким чином, уряд прем'єр-міністра Майї Санду йде у відставку.