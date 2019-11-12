Оголошена недовіра до уряду не знімає з Молдови зобов’язань у реформах – ЄС

Рішення парламенту Молдови, який у вівторок оголосив недовіру уряду прем’єр-міністра Майї Санду, є тривожним сигналом для процесу реформ у цій країні, але таке голосування не знімає з Молдови вже взятих ключових зобов’язань у цій сфері.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, повний текст якої оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Голосування щодо висловлення недовіри уряду Республіки Молдова через питання, пов’язані із процесом відбору генерального прокурора надсилає тривожні сигнали для процесу реформ у цій країні. (Урядова) коаліція започаткувала декілька ініціатив для виконання ключових зобов’язань, що були взяті з червня поточного року, зокрема, у сферах боротьби з корупцією, забезпечення незалежності судів та у розслідуванні банківських махінацій. Необхідність таких реформ не зникає внаслідок голосування за відставку цього уряду», - йдеться у документі.

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Євросоюз підкреслює, що його партнерство з Молдовою і надалі матиме за головну мету досягнення відчутних переваг для громадян Молдови. У цьому дусі Євросоюз має намір працювати з тими в Республіці Молдова, хто підтримує процес реформ, який є в основі двосторонньої Угоди про асоціацію, особливо у боротьбі з корупцією, у забезпеченні незалежності судової системи та у деполітизації державних інституцій.

«Ми й надалі будуватимемо наші відносини з Республікою Молдова на принципах обумовленості, поваги до верховенства права та до демократичних стандартів», - йдеться у заяві речника ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Молдови 12 листопада на пленарному засіданні проголосував за ініціативу Партії соціалістів (ПСРМ) оголосити вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Майї Санду.