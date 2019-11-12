Уряд Санду в Молдові відправили у відставку
Про це повідомляє NewsMaker.
"Парламент 12 листопада на пленарному засіданні проголосував за ініціативу Партії соціалістів (ПСРМ) оголосити вотум недовіри уряду. Таким чином, уряд прем'єр-міністра Майї Санду йде у відставку ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, Санду виступила перед депутатами, розповівши про досягнення нового уряду і звинувативши соціалістів в тому, що вони бояться сильного уряду, який за два місяці виконав узяті на себе зобов'язання, розблокував зовнішнє фінансування.
Після серії запитань і відповідей депутати перейшли до голосування.
За ініціативу соціалістів проголосувало 63 депутати.
Зазначається, що поки депутати вирішували долю уряду, біля будівлі парламенту зібралися прихильники Майї Санду. Підтримати прем'єр-міністра прийшли близько 300 осіб. Вони уважно слухали її виступ, звинувачуючи соціалістів і президента Ігоря Додона в тому, що він заважає працювати Санду, яка «є єдиною надією народу».
Як повідомлялося, 8 листопада ПСРМ зареєструвала в парламенті ініціативу про оголошення вотуму недовіри уряду Санду. Причиною тому стало прийняття урядом відповідальності за внесення поправок в закон «Про прокуратуру», які передбачають висування прем'єр-міністром кандидатів на посаду генпрокурора.