Додон може відправити уряд Молдови у відставку

Президент Молдови Ігор Додон не виключає відставку уряду країни у зв'язку з конфліктом між партіями влади.

Про це повідомляє Newsmaker.

«Президент Ігор Додон увечері 6 листопада, зустрівся з прем'єр-міністром Майєю Санду і спікером парламенту Зінаїдою Гречаною. Вони обговорили рішення уряду взяти на себе відповідальність за зміну процедури призначення генпрокурора. Додон вважає, що найкращим виходом із ситуації стала б відмова уряду від цього рішення. Президент також вважає, що уряд має відкликати міністра юстиції Олесю Стамате. В іншому випадку, за словами Додона, є ймовірність, що уряд можуть відправити у відставку», - йдеться у повідомленні.

При цьому Додон підкреслив, що розмова з Санду була спокійною - «говорили, як відповідальні, зрілі політики». «І я, і Гречана сказали, що це неправильні рішення», - сказав Додон. Він не став говорити, що відповіла Санду, зазначивши, що це було б некоректно.

Уряд 6 листопада взяв на себе відповідальність перед парламентом за поправки до закону «Про прокуратуру». Це означає, що якщо парламент у триденний термін не ініціює винесення вотуму недовіри уряду, то поправки автоматично наберуть чинності. Згідно з поправками, прем'єр-міністр вибере кандидатів на пост генпрокурора і потім представить їх Вищій раді прокурорів.

До цього міністр юстиції Стамате анулювала результати конкурсу на посаду генпрокурора. Вона розповіла, що один із членів комісії занижував оцінки кандидатам, які отримали досить високий бал у інших членів комісії. Партія соціалістів у свою чергу зажадала від Стамате добровільно піти у відставку.

Фото: Newsmaker.md