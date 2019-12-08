Литва напередодні

Литва напередодні "нормандського саміту" закликає Росію дотримуватися “Мінських угод”

Укрінформ
Литва закликає Російську Федерацію виконати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

Про це президент Литви Гітанас Науседа написав у Twitter напередодні зустрічі в "нормандському форматі".

«Наближається "нормандський" саміт, Литва рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами», - написав він.

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Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року в Парижі відбудеться саміт лідерів країн "нормандського формату" - України, Росії, Франції та Німеччини. У рамках саміту заплановані двосторонні зустрічі всіх лідерів. Зокрема, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

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