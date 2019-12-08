Папа Римський закликав молитися за Україну напередодні "нормандського саміту”
Про це Папа сказав у неділю, 8 грудня, зустрічаючись з паломниками на площі Святого Петра, повідомляє Радіо Ватикану.
"Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії та Франції і Федерального канцлера Німеччини, відома як «нормандський формат», з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме, аби ця ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості для цих теренів та їхнього населення", - сказав Папа під час недільної зустрічі з вірними.
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройде саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.
Фото: АА.