Папа Римський закликав молитися за Україну напередодні "нормандського саміту”

Папа Римський Франциск закликав молитися, аби зустріч лідерів у нормандському форматі, яка завтра розпочнеться в Парижі, принесла плоди «миру в справедливості».

Про це Папа сказав у неділю, 8 грудня, зустрічаючись з паломниками на площі Святого Петра, повідомляє Радіо Ватикану.

"Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії та Франції і Федерального канцлера Німеччини, відома як «нормандський формат», з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме, аби ця ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості для цих теренів та їхнього населення", - сказав Папа під час недільної зустрічі з вірними.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройде саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.

Фото: АА.