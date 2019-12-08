На Майдані Незалежності у Києві розпочалося віче, учасники якого хочуть нагадати про “червоні лінії” напередодні зустрічі “Нормандської четвірки”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, біля стели Незалежності змонтовано сцену, на якій виступають політики та громадські активісти.

На Майдані Незалежності проходить віче "Червоні лінії" / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

“Сьогодні ми всі тут зібрались, бо відчуваємо загрози, які постали перед Україною. Ми бачимо, як Путін намагається реалізувати свій план щодо нашої держави", - заявив колишній Голова Верховної Ради, а нині народний депутат Андрій Парубій.

Наразі на сцені виступає гурт "Мандри". Зі сцени лідер колективу Сергій Фоменко згадав про загиблих під час пожежі в Одесі.

Учасники віча тримають державні прапори, партійну символіку, періодично скандуючи "Ні" капітуляції" та "Разом - сила!".

Віче організували партія " Європейська солідарність", організація "Солідарна молодь" та ГО "Справа громад".

Організатори наголошують, що це мирна акція, яка "має бути почута у владних кабінетах".

На майдані та поблизу нього чергують правоохоронці, представники поліції діалогу.

Планується, що акція продовжиться “Вартою на Банковій”на площі біля Офісу Президента і триватиме всю ніч. Активісти планують встановити наметове містечко. А вночі для них у великому наметі виступатимуть барди, проводитимуться корисні лекції, демонструватимуться фільми тощо.

Раніше політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в "нормандському форматі".

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі лідерів країн нормандського формату "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.