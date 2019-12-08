На Майдані Незалежності проходить віче "Червоні лінії"
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, біля стели Незалежності змонтовано сцену, на якій виступають політики та громадські активісти.На Майдані Незалежності проходить віче "Червоні лінії" / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ
“Сьогодні ми всі тут зібрались, бо відчуваємо загрози, які постали перед Україною. Ми бачимо, як Путін намагається реалізувати свій план щодо нашої держави", - заявив колишній Голова Верховної Ради, а нині народний депутат Андрій Парубій.
Наразі на сцені виступає гурт "Мандри". Зі сцени лідер колективу Сергій Фоменко згадав про загиблих під час пожежі в Одесі.
Учасники віча тримають державні прапори, партійну символіку, періодично скандуючи "Ні" капітуляції" та "Разом - сила!".
Віче організували партія " Європейська солідарність", організація "Солідарна молодь" та ГО "Справа громад".
Організатори наголошують, що це мирна акція, яка "має бути почута у владних кабінетах".
На майдані та поблизу нього чергують правоохоронці, представники поліції діалогу.
Планується, що акція продовжиться “Вартою на Банковій”на площі біля Офісу Президента і триватиме всю ніч. Активісти планують встановити наметове містечко. А вночі для них у великому наметі виступатимуть барди, проводитимуться корисні лекції, демонструватимуться фільми тощо.
Раніше політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в "нормандському форматі".
Як повідомлялося, зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі лідерів країн нормандського формату "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.