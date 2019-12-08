Від результатів “нормандського саміту” залежить майбутнє України - Разумков

Від успішності перемовин під час саміту “нормандської четвірки”, які відбудуться завтра, залежить майбутнє України.

Про це написав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у Facebook.

“Завтра відбудуться перемовини у нормандському форматі і від їх успішності залежить майбутнє країни. У цей день не має бути політики і боротьби - лише державницька позиція задля України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території — повернуті”, - заявив Разумков.

Він додав, що підтримує Президента України Володимира Зеленського і вірить в перемогу України.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року в Парижі відбудеться саміт лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини. В рамках саміту заплановані двосторонні зустрічі всіх лідерів країн-учасників. Зокрема Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше Зеленський заявив, що лідери країн нормандської четвірки обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.