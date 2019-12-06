Разумков, Єрмак і лідери фракцій ВР обговорили “Норманді” без камер

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збирав керівників фракцій на закриту зустріч для обговорення ризиків під час нормандської зустрічі.

Про це розповів у п’ятницю ввечері, виступаючи на політичному телешоу «Свобода слова Савіка Шустера», голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні, 8 година ранку, в кабінеті Голови Верховної Ради України збір всіх голів фракцій, з паном Єрмаком (Андрій Єрмак – помічник Президента України – ред.), який є одним з основних помічників по міжнародних переговорах. І чітко обговорили, без камер, кожне питання-відповідь, яка наша стратегія, які є сценарії, які є ризики, чого ми боїмось, які є червоні лінії. Але не на камери. Бо як сказав наш президент, не все можна сказати на камери перед переговорами”, - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн нормандського формату запланована на 9 грудня у Парижі.

Політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" напередодні зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України під час переговорів.