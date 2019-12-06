Як у футболі: Арахамія закликав вболівати за Зеленського на "нормандській зустрічі"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає українських громадян підтримати президента Володимира Зеленського на переговорах у "нормандському форматі", а не виходити на акції протесту.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це, знаєте, як у футболі. Коли ти граєш на своєму полі, в своїй країні і всі вболівальники вболівають за тебе, то тобі набагато легше грати. А якщо всі свистять і таке інше, то дуже складно в таких умовах виграти. Тому я хочу всіх закликати, давайте будемо підтримувати нашого президента, давайте шлях до миру шукати разом", - сказав Арахамія.

Він також пояснив, що Зеленський не може зараз розповісти про усі свої аргументи, з якими їде на зустріч лідерів "норманської четвірки", щоб "не втратити свою переговорну зброю".

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі.

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Політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" напередодні зробили спільну заяву щодо недопущення під час переговорів порушення національних інтересів України. Вони також закликали усіх небайдужих українців вийти 8 грудня на попереджувальну акцію проти капітуляції.