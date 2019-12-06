Вакарчук радить Зеленському використати мітинги як сильну сторону в Парижі

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук запевнив, що завдання учасників акцій щодо "червоних ліній" перед "нормандською зустріччю" не в політизації процесу, а у висловленні підтримки у питанні відстоювання миру саме на українських умовах.

Про це він розповів в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні наша задача не політизувати процес "нормандії", а ще раз сказати президенту, що ми підтримуємо його бажання відстояти мир на українських умовах. Я в цьому готовий стояти поруч з ним. Увесь український народ готовий в цьому стояти поруч з ним, але бажання миру на українських умовах — це дуже складна і довга справа і народ України, як друг президента на переговорах, зрозуміє тільки те, що насправді відповідатиме інтересам України", - зазначив Вакарчук.

Він наголосив, що сила українців - у єдності, але єдність, за його словами, має базуватися на національних інтересах України.

Парламентарій підкреслив, що спочатку мають бути виконані безпекові пункти - припинення вогню, обмін заручників, а тільки після того - політичні пункти.

У цьому контексті Вакарчук порадив Президентові Володимиру Зеленському використати мітинги в Україні як сильну сторону на переговорах у Парижі.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі.