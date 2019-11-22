Сербія заперечує продаж мін Україні та натякає на

Сербія заперечує продаж мін Україні та натякає на "треті країни"

Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович заявив, що Сербія не експортує зброю в Україну і не продавала міни для використання у бойових діях на Донбасі.

Про це повідомляє N1Info.

"Якщо третя країна продає нашу зброю Україні, що може зробити Сербія? Зрештою, ви бачили, президент вийшов з дуже точною інформацією, які компанії були залучені при купівлі тієї партії, яку показали по телебаченню, хто купив і хто продав зброю. Ми навіть не сказали, що це було зроблено незаконно, просто щоб знали, хто це зробив, щоб люди не поширювали різні домисли, а бачили, хто брав участь у купівлі і продажі цієї зброї", - заявив Стефанович.

Як відомо, раніше болгарська антизахідна розслідувачка Діляна Гайтанджиєва заявила, що українські військові на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії попри те, що країна офіційно не експортувала озброєння до України.

Читайте також: Україна - на п'ятому місці у світі за кількістю жертв мін

Слід зауважити, що президент Сербії Александар Вучич раніше заявив, що показані на відео міни були частиною партії в 15 тисяч штук, проданої компанії "Техноремонт" Петара Црногораца, власника сербської фірми з продажу зброї CPR Impex.

"Ця компанія купила 15 тисяч мін і продала їх польській компанії через Кіпр. Ніде жодного разу не згадувалася ні Україна, ні будь-яка інша країна. Інакше Сербія не допустила б цього через наші хороші відносини як із Російською Федерацією, так і з Україною", - сказав Вучич.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-