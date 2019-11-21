Україна - на п'ятому місці у світі за кількістю жертв мін

Упродовж 2018 року в Україні від наземних мін і вибухових пристроїв загинули або отримали поранення 325 осіб.

Такі дані містяться в доповіді "Landmine Monitor 2019", яку у четвер, 21 листопада, представила в Мюнхені міжнародна неурядова організація Handicap International, повідомляє DW.

Тож Україна опинилася на п'ятому місці у світі в рейтингу країн з найвищою кількістю жертв цього різновиду боєприпасів. На першому місці цього списку - Афганістан, де було зафіксовано 2234 жертв розривів мін та вибухових пристроїв. Далі йдуть Сирія, Ємен та М'янма.

Загалом протягом 2018 року в світі від мін та вибухових пристроїв загинули або отримали поранення 6897 людей. Більшість жертв - мирні жителі, з яких понад половина - діти. Статистика охоплює тільки офіційно зареєстровані й підтверджені випадки смерті чи каліцтва від мін та аналогічних вибухових пристроїв.

У доповіді наголошується, що кількість жертв унаслідок вибухів мін та вибухових пристроїв вже четвертий рік поспіль залишається вкрай високою, попри дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Також автори доповіді додають, що в Україні площа замінованих територій оцінюється приблизно в сім тисяч квадратних кілометрів. Утім, це лише приблизні підрахунки, тож справжній показник замінованої площі може відрізнятися від цих оцінок.

Ситуацію з розмінуванням ускладнює той факт, що деякі частини української території залишаються недоступними для урядових сил та української влади, зазначається в доповіді.

Щодо вибухових пристроїв, то в Україні більшість з них були так звані "розтяжки", тобто пастки із застосуванням ручних гранат для враження живої сили, йдеться в доповіді.

Як повідомлялося, в червні пресслужба українського міністерства з питань тимчасово окупованих територій заявила, що за більш ніж п'ять років окупації на Донбасі від вибухів мін і ВЗВ (вибухонебезпечних залишків війни. - ред.) загинули 977 цивільних, ще 1528 осіб отримали поранення.