Провокацію з "вибухами" під Петрівським могли влаштувати російські сапери - штаб ООС

Українська ж сторона СЦКК заявляє, що 19 листопада не зафіксовано жодних обстрілів в межах ділянки розведення сил поблизу Петрівського.

Водночас 22 вибухи, які чули спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, могли бути провокацією російських окупантів з метою дискредитації Збройних сил України, повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

"Обидва патрулі СММ ОБСЄ чули вибухи з однаковими характеристиками (час, кількість та напрямок вибухів). З огляду на вищезазначене можна стверджувати, що патруль СММ ОБСЄ біля населеного пункту Петрівське міг помилково зазначити дальність почутих вибухів, які сталися набагато далі (мінімум в 2-2,5 рази) від зазначеного у звіті місця. Також у звіті є інформація, що незадовго до зазначених вибухів на ділянку розведення №3 прибули 10 саперів ЗФ РФ. А вже через деякий час сталися зазначені у звіті вибухи. Тому не виключається можливість підриву саперами ЗФ РФ, без повідомлення СММ ОБСЄ, знайдених вибухових предметів (мін, снарядів тощо) неподалік від ділянки розведення №3 Петрівське, зокрема й з метою дискредитації ЗС України", - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС нагадали, що в звіті СММ ОБСЄ зазначено, що "…19 листопада, здійснюючи моніторинг орієнтовно за 2 км на північ від н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 22 вибухи невизначеного походження за 3–5 км на південно-південний захід (за оцінкою, у межах ділянки розведення). Час спостереження порушень: 09.56 – 10.06 (10 вибухів) та 10.06 – 10.38 (12 вибухів)…".

Однак, зауважили в штабі, зазначене порушення камерою спостереження СММ ОБСЄ, яка розташована біля н.п. Петрівське, з визначенням траєкторії польоту боєприпасів не зафіксовано. Так само не підтверджується факт зазначених вибухів в межах ділянки розведення трьома офіцерами СЦКК, які цілодобово знаходяться на спостережних пунктах у західному, південно-західному та південному районах біля ділянки розведення №3.

Інший патруль СММ, за інформацією штабу, здійснюючи моніторинг орієнтовно за 1,5 км на схід від н.п. Богданівка (підконтрольний уряду, 41 км на південний захід від Донецька) також чув у період часу з 09.53 до 10.30 22 вибухи невизначеного походження за 2-5 км на південно-південний захід (за оцінкою поза межами ділянки розведення №3). Час вибухів: 09.53-10.07 (10 вибухів), 10.09-10.30 (12 вибухів).

"Провівши порівняльний аналіз даних з додатку до звіту двох патрулів СММ ОБСЄ виходить, що вони обидва з великою долею вірогідності чули одні й ті ж самі вибухи. Напрямок, часові межі та кількість вибухів в обох патрулів СММ ОБСЄ однакові. Також у звіті СММ ОБСЄ патрулем, що знаходився орієнтовно за 1,5 км на схід від н.п. Богданівка, не зафіксовано даних про вибухи в межах ділянки №3, хоча від неї він (патруль СММ ОБСЄ) знаходився на відстані, що дозволила б зафіксувати порушення (у разі їх скоєння)", - йдеться у повідомленні.

У штабі також зауважили, що, за даними української сторони, порушень режиму припинення вогню, у цей час з обох сторін не зафіксовано. Запитів на введення режиму "Тиша" з боку офіцерів чергової зміни СЦКК та з боку СММ ОБСЄ не надходило.

Українська сторона СЦКК також нагадала, що визначити відстань до джерела звуку за одним напрямком, не враховуючи його потужність, метеоумови (напрямок вітру), вплив рельєфу місцевості (відлуння), типів боєприпасів, без візуального спостереження моменту підриву та вимірювання часу надходження звуку до спостерігача неможливо.

У штабі ООС переконані, що, входячи з вищевикладеного, припущення патруля СММ щодо вибухів у межах ділянки розведення сил та засобів не підтверджується, а з метою виключення людського фактору, - набуває актуальності питання щодо фіксації порушень технічними засобами спостереження.

Як повідомляв Укрінформ, розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада о 12 годині за київським часом.

29 жовтня так само о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

26 червня українські військові відійшли з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

19 листопада представники СММ ОБСЄ повідомили, що чули 22 вибухи в межах ділянки розведення сил поблизу Петрівського.

Фото: ООС