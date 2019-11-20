Окупанти запустили фейк про обстріли ділянки розведення у Петрівському - СЦКК

Окупанти запустили фейк про обстріли ділянки розведення у Петрівському - СЦКК

Укрінформ
За даними спостерігачів української сторони СЦКК, обстрілів на ділянці розведення №3 протягом 18-19 листопада 2019 року з боку Об'єднаних сил не відбувалось, тож розриви снарядів є підривами, які влаштували окупанти.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“За даними спостерігачів української сторони СЦКК, обстрілів на ділянці розведення №3 протягом 18-19 листопада 2019 року не зафіксовано. Таким чином, можна констатувати, що 10 вибухів, оцінені СММ ОБСЄ як розриви снарядів, імовірно є підривами, які несанкціоновано, без повідомлення СММ ОБСЄ, провели так звані підрозділи МЧС окупаційної влади. Зазвичай, такі дії російськими окупантами проводяться для створення відповідної картинки для пропагандистських ресурсів ОРДЛО та Російської Федерації. У подальшому ці "ексклюзивні інформаційні матеріали" використовуються російськими ЗМІ для компрометації України та її Збройних Сил в очах світової спільноти”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада о 12 годині за київським часом.

29 жовтня так само о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

26 червня українські військові відійшли з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Щоразу процес відведення тривав загалом протягом трьох днів. Після цього відбувається пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки. На 29 добу українська сторона має поінформувати про те, що усі заходи проведено, і, вже наступного дня, представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів.

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