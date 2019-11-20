Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Березовим із кулеметів та озброєння БМП

Російсько-окупаційні війська з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі Березового. Втрат з початку доби внаслідок обстрілу немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби, і станом на 12.00 сьогодні, 20 листопада, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші один раз. На Донецькому напрямку з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції у районі Березового”, - повідомив речник.

За його словами, станом на тепер ситуація стабільна та цілком контрольована українськими військовими. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби не обліковано.