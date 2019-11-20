Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Березовим із кулеметів та озброєння БМП

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Березовим із кулеметів та озброєння БМП

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі Березового. Втрат з початку доби внаслідок обстрілу немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби, і станом на 12.00 сьогодні, 20 листопада, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші один раз. На Донецькому напрямку з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції у районі Березового”, - повідомив речник.

Читайте також: Окупанти 11 разів порушили “тишу”, під Водяним працювали міномети

За його словами, станом на тепер ситуація стабільна та цілком контрольована українськими військовими. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби не обліковано.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-