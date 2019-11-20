Окупанти 11 разів порушили “тишу”, під Водяним працювали міномети

За минулу добу окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“19 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: двічі біля Водяного – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів; біля Гнутового – з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів: неподалік Кримського – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Південного – з ручних і станкових протитанкових гранатометів; біля Залізного – з РПГ; поблизу Луганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів; неподалік Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї.

Читайте також: Українські військові на Донбасі збили ворожий безпілотник

У штабі повідомили, що втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Противник, з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів, обстріляв наші позиції у районі Березового.