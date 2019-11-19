Українські військові на Донбасі збили ворожий безпілотник

19 листопада на Горлівському напрямку, російські окупаційні війська використали БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів. Українські військові збили ворожий дрон.

Про це у Facebook повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

“Сьогодні пообіді, на Горлівському напрямку, російські окупаційні війська використали БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів Об'єднаних сил.

Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, ворожий безпілотний літальний апарат був збитий зосередженим вогнем зі стрілецької зброї. При падінні на нежилому подвір'ї БПЛА здетонував, що може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався уразити наших військових”, - йдеться у повідомленні.

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У штабі додали, що залишки збитого БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.

Фото: ООС