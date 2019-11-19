Розведення сил на Донбасі: біля Петрівського розмінували понад 17 гектарів

На Донеччині в районі розведення сил поблизу населених пунктів Петрівське-Богданівка вже виявлено та знешкоджено 188 боєприпасів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.

“Станом на 14:50 19 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС України обстежено територію площею 2,6 га, вилучено та знешкоджено встановленим способом 31 одиниця вибухонебезпечних предметів. Із початку робіт обстежено територію площею 17,57 га, виявлено та знешкоджено 188 одиниць вибухонебезпечних предметів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продовження обстеження забрудненої території заплановано на 09:00 20 листопада.

Як повідомлялося, 11 листопада згідно з мінськими домовленостями в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

З ділянки розведення №3 відведено 42 військовослужбовці ЗСУ, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відійшли на 1 км та зайняли заздалегідь обладнані позиції.