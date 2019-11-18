Особливий статус Донбасу: Разумков сказав, коли почнеться робота над законопроєктом

Законопроєкт про особливий статус Донбасу буде розроблятися після зустрічі в "нормандському форматі".

Про це заявив на брифінгу Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи слова міністра закордонних справ Вадим Пристайка про те, що у ВР ще не створена група з напрацювання такого законопроєкту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюся, що "нормандська" зустріч зможе дати відповіді на багато запитань, які сьогодні існують в суспільстві. І створюватися такий законопроєкт буде, як і казав Президент, спільно: Верховна Рада України, Офіс Президента і суспільство. Тому сьогодні закидати народним депутатам, що щось не зроблено, я думаю, м'яко кажучи, не відповідає тим реаліям, в яких сьогодні перебуває держава. Працювати треба так, щоб отримувати результат, а не працювати заради праці", - зауважив Разумков.

Він додав, що поки не читав це інтерв'ю Пристайка, в якому глава МЗС говорив про те, що група з напрацювання цього законопроєкту ще не створена в парламенті.

"Я, на жаль, не бачив, пряму мову пана міністра, але я не зовсім розумію таке формулювання. Тому що і Президент таке казав, і я сподіваюся, що Міністерство закордонних справ поділяє позицію Президента, так само, як і Верховна Рада, що написання цього законопроєкту буде відбуватися після "нормандської зустрічі", - сказав Разумков.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" зазначив, що не бачить, щоб у Верховній Раді була створена група, яка взяла б на себе ініціативу з напрацювання нового законопроєкту про особливий статус ОРДЛО.

Як повідомляв Укрінформ, в Адміністрації президента Франції анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини та Росії на 9 грудня у Парижі.

3 жовтня Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблено у "співробітництві та публічному обговоренні з усім українським суспільством".

Президент Росії Володимир Путін 14 листопада озвучив нові вимоги щодо Донбасу, заявивши про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування та продовження Україною терміну дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", відомого як закон про особливий статус Донбасу, який спливає 31 грудня 2019 року.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), в тому числі у частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, набрав чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.