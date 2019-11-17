У Кремлі впевнені, що Київ "погодить" з ОРДЛО новий закон про статус Донбасу

У Кремлі не сумніваються, що Україна узгоджуватиме новий закон про особливий статус Донбасу з "урядами" ОРДЛО. Москві незрозумілий тільки механізм такого узгодження.

Таку заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", повідомляє ТАСС.

"Це такий наріжний закон, а головне, його потрібно погодити з ДНР і ЛНР, а до цього часу Київ виключає прямі контакти. Як вони узгоджуватимуть, в якому форматі? Тобто тоді з'явиться більше запитань", - сказав він.

За словами Пєскова, "нормандська четвірка" розраховує на те, що українська сторона "розуміє, як вони далі поводитимуться і що робитимуть з цим законом".

Як повідомлялося, термін дії закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", відомого як закон про особливий статус Донбасу, закінчується 31 грудня 2019 року.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), в тому числі у частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки , а також бойовиків і найманців із території України.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, набрав чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

3 жовтня Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблено у "співробітництві та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетинаючи жодної "червоної лінії". Так що жодної капітуляції. Ніякої здачі національних інтересів України. Ніяких договірних і глобальних кроків без згоди народу України".