Пристайко: Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою "нормандської зустрічі"

Закріплення в Конституції України особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО не є формальною чи неформальною умовою проведення «нормандського саміту».

Про це в ефірі «Свободи слова» на ICTV заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент Укрінформу.

«Коротко відповідаючи - ні, такої умови немає. А більш розгорнута відповідь – ми все одно збираємося цей закон міняти, він застарілий, наші депутати мають ухвалити нову редакцію цього закону», - сказав Пристайко.

У цьому контексті він нагадав, що 31 грудня закінчується тимчасове застосування закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

«Ми пропонуємо народним депутатам, яким чином могло б виглядати нове законодавство, яке влаштувало б нас, а також тих наших людей по той бік лінії дотику - аби вони зрозуміли, що є світло в кінці тунелю», - зазначив міністр.

Коментуючи оприлюднені нещодавно дані соцопитування мешканців ОРДЛО, Пристайко зауважив, що, перебуваючи під впливом пропаганди та з міркувань власної безпеки люди на окупованих територіях не могли цілком відкрито демонструвати своє ставлення до України.

«Ми сподіваємося, що цифри дещо кращі, і люди як у цій частині України, так і за лінією дотику, хочуть миру і готові будувати одну Україну», - підкреслив очільник МЗС.

Відповідаючи на запитання, чи обговорюється нова редакція закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з російською стороною, Пристайко нагадав: починаючи з Мінських домовленостей Москва поставила питання, що ці особливості мають відповідати «певному набору очікувань».

«І те, що вони говорять, що треба внести зміни до Конституції – ні, ми так не домовлялися. В Мінську домовилися, що буде проведена конституційна реформа на основі децентралізації. Це те, що ми маємо показати людям: у нас відбувається децентралізація, ми пропонуємо вам точно такий механізм, коли гроші, влада і рішення перейдуть до вас так само, як і до Вінницької області, Закарпатської та будь-якої іншої», - підсумував Пристайко.