Зеленський говоритиме на "нормандському саміті" про нові місця розведення військ

"Нормандський формат" спрямований на те, щоб оновити діалог, який може наблизити Україну до повного припинення війни і повернення територій.

Про це Зеленський сказав у своєму відеоблозі у Facebook.

"Немає ніякої капітуляції. Ми не можемо вирішити питання війни, ми не можемо припинити війну, не розмовляючи з людьми. Як мінімум, у "норманському процесі". Ви знаєте, що ми довго йшли до того, щоб відновити "нормандський формат" — з 2016 року цих зустрічей не було. І тому "нормандський формат" спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас наблизити до повного припинення війни і повернення наших територій. І обов'язково, найголовніше — повернення наших полонених", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що "умови нормандської зустрічі — це розведення військ в Станиці Луганській, у Золотому, саме в Катеринівці, тому що Золотих — п'ять. Чотири з Золотих ми контролюємо як українська влада, а в Золотому-5 знаходяться бойовики".

"Тобто саме розведення в Катеринівці мається на увазі і розведення в Петрівському. Ми розвели війська в Станиці Луганській, ви бачите, що ми зробили тимчасовий пішохідний міст. А сьогодні вже заливається бетон і буде побудований фундаментальний міст в Станиці Луганській, і там КПВВ, там світло - там Швейцарія. А в Золотому - бачили, скільки всього було, скільки було страйків, маніпуляцій... Деякі люди щиро вважають, що ми не можемо собі дозволити розведення військ, але це Мінські угоди. Тому ви бачите, що ми розвели війська в Катеринівці, і нічого не відбулося, там зовсім немає ніяких пострілів, просто нема. І в Станиці Луганській немає. І статистика така: де є розведення, там вогню немає", - уточнив Зеленський.

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Він зазначив, що питання щодо подальшого плану дій, зокрема, в який місцях чи містечках, буде розведення, який буде подальший формат обміну, терміни і який може бути формат для місцевих виборів - "ці питання треба один одному задавати і вирішувати на нормандській зустрічі".

"Але — проговорювати це, а потім вже приходити до нашого суспільства і казати: є таке рішення, давайте обговоримо це рішення", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент Зеленський заявляв, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів у Золотому й Петрівському.

Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада.

Розведення біля Петрівського мало розпочатися, але, як зазначив глава МЗС Вадим Пристайко, переноситься через зафіксовані обстріли.

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4 листопада Пристайко заявив, що Росія висунула вимогу підготувати спільний документ, який розглядатимуть лідери чотирьох країн, до зустрічі у "нормандському форматі". Міністр підкреслив, що цієї вимоги раніше не було, але зауважив, що якщо це документ, який буде за результатами зустрічі, то його можна підготувати, "щоб лідери не сиділи і на чистому аркуші не писали результати".

Зі свого боку, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що відкладання президентом РФ Путіним зустрічі у "нормандському форматі" є його тактикою примушування України до поступок не лише щодо Донбасу, а й з газового питання.