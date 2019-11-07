На лінії розведення у Золотому завершують розмінування
Про це інформує пресслужба МВС.
"Міністр внутрішніх справ заявив, що піротехнічні підрозділи ДСНС вже працюють на лінії розведення військ. На ділянці у Золотому було знешкоджено близько 30 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
Аваков уточнив, що 7 листопада фахівці ДСНС закінчують працювати на лінії розведення в Золотому, і, як тільки війська будуть відведені у Богданівці – рятувальники одразу приступають там до роботи по розмінуванню і обстежують інженерні споруди, після чого вони будуть розібрані.
Зазначається, що на цій ділянці працює 24 піротехніки із Луганського, Донецького і Хмельницького підрозділів.
Як повідомлялося, 3 листопада на ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 на Луганщині розпочався процес розмінування.
Фото: пресслужба МВС