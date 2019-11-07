Хомчак назвав точний час розведення військ у Петрівському

Розведення військ в районі Петрівського на Донбасі розпочнеться о 12.00 у п’ятницю, 8 листопада.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак під час поїздки представників українського уряду та послів іноземних держав на лінію розмежування в районі ООС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі могли переконатися, і в тому числі посли, що там, де відвели на сьогодні, обстрілів немає, що війська, які відійшли на визначену відстань, готові до реагування на всі ситуації. Також сьогодні ми були і в районі Петрівського і також бачили, що 7 днів "тиші" вчора якраз пройшло, сьогодні зроблені всі заяви, проходить верифікація, і з завтрашнього дня ми вже готові будемо виконувати ті вимоги, які є щодо розведення. Відповідно, це все буде дзеркально. О 12-й годині завтра буде заява від керівників, які за це відповідають, щодо початку тих заходів", - заявив Хомчак.

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Відповідаючи на запитання, хто контролюватиме ділянки розведення військ, Хомчак заявив: "ОБСЄ контролює ті ділянки. Вони мають свої камери встановлені, які контролюють 24 години на добу, вони мають свої безпілотні літальні апарати. Крім того, ті ділянки контролюються СЦКК цілодобово. Крім того, додатково встановлені камери на всіх ділянках, які розводяться, для відповідного реагування. Ті ділянки, які ви бачите, всюди працює Національна поліція, яка повністю підтримує правопорядок".

Водночас Хомчак не відповів на запитання, хто контролюватиме виконання домовленостей з боку російсько-окупаційних військ. "Я не відповідаю за інший бік", - заявив Хомчак.

За словами начальника Генштабу, місцеве населення просить миру та припинення обстрілів.

Водночас під час брифінгу представників українського уряду та послів іноземних держав в зоні ООС було чутно звуки обстрілів. За словами місцевих мешканців, бойовики обстрілювали Новолуганське з напрямку Горлівки. Відповідаючи на запитання журналістів, як можлива ситуація, коли на тлі розведення військ всі чують обстріли, керівник Генштабу ЗСУ заявив: "Ми про що зараз з вами говоримо - про ділянку розведення чи про Новолуганськ? Ні, ми про ситуацію не говоримо, ми говоримо про ділянку розведення, де ми знаходимось з вами".

Кореспонденту Укрінформ в штабі ООС підтвердили обстріл бойовиками населеного пункту Новолуганське. За попередньою інформацією, було випущено не менше п'яти мін калібру 120 мм.

Як повідомлялося, на засіданні Тристоронньої контактної групи 1 жовтня було досягнуто домовленості про початок розведення сил у Петрівському та Золотому.

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Розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада. Після цього 3 листопада на ділянці розведення розпочався процес розмінування, що триватиме до 9 листопада. Передбачається також демонтаж фортифікаційних споруд, що триватиме до 25 листопада.

Фото: armyinform.com.ua