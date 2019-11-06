Розведення військ: депутати ВР проінспектували Золоте

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони здійснив моніторингову місію у Золотому.

Депутати зустрілися з військовими та проінспектували боєготовність українських військових, йдеться на сторінці “Слуги народу” у Facebook.

Народні обранці також мали можливість поспілкуватися з мешканцями Золотого, які живуть на лінії розмежування.

"Вже сьогодні ніхто не каже, що розведення військ – це була зрада. Ніякої зради немає, розведення відбулося, а місцеві мешканці дуже задоволені", – підкреслив голова комітету Олександр Завітневич.

Він підкреслив, що люди зараз є найважливішими. Мовляв, важливо, щоб на Донбасі з'єдналися сім'ї, адже, наприклад, у Золотому є дуже багато переселенців з Первомайську, тому усі чекають на відкриття КПВВ.