Розведення військ: у Катеринівці проживають 150 осіб, серед них є діти

На ділянці розведення військ у Катеринівці перебуває 150 людей, серед яких сім дітей.

Про це на брифінгу членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за результатами візиту в Золоте розповіла член комітету, представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На ділянці розведення №2 є два населених пункти - Катеринівка і Золоте 4. В селі Катеринівка проживає 217 осіб. З них 11 дітей. В потенційний ділянці розведення будуть знаходитися 150 осіб, з них - 7 дітей. Разом дворів 122, підпадає в зону розведення - 86. Щодо Золотого 4, раніше Партизанське. Проживає 531 особа, з них - 76 дітей, в районі розведення не перебуватиме. Отже, розведення стосується лише населеного пункту Катеринівка, Золоте 4 в районі розведення не перебуватиме", - сказала Верещук.

За її словами, бажаючих станом на сьогодні залишити місце проживання Золоте, Катеринівка, немає.

Вона також додала, що населені пункти Золоте 1, 2, 3, 4 знаходяться під контролем української влади.

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"Золоте 5, куди, власне, незаконно здійснив свій приїзд депутат Держдуми Журавльов, що було предметом обговорення в засобах масової інформації, є непідконтрольним українському уряду і військам", - зазначила Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці розведення у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

У середу, 30 жовтня, командування ООС ввело в районі проведення операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.

Передбачено, що загалом процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.