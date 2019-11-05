Народні депутати у Золотому обговорили з командуванням ООС розведення сил

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки провів у Золотому-4 на Луганщині своє виїзне засідання.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

“Під час виїзного засідання члени Комітету ВРУ обговорили з командуванням ООС, зокрема, результати розведення сил і засобів”, - зазначається в повідомленні.

Також, за даними Міноборони, народні депутати побували на ділянці розведення сил, де побачили як попередні, так і нові, облаштовані позиції українських військових.

Крім того, представники Верховної Ради безпосередньо у населеному пункті Золоте-4 поспілкувалися з місцевими жителями.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада.

Після цього 3 листопада на ділянці розведення розпочався процес розмінування, що триватиме до 9 листопада. Передбачається також демонтаж фортифікаційних споруд, що триватиме до 25 листопада.

При цьому командування ООС 30 жовтня запровадило в районі операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.