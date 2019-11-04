Україна висловлює рішучий протест через “вояж” депутата Держдуми в Золоте

МЗС України висловлює рішучий протест через незаконну поїздку депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова на тимчасово окуповану територію України в Луганській області, яка відбулася з порушенням встановленого порядку перетину держкордону України.

Відповідний коментар МЗС оприлюднений на сайті міністерства.

“У зв’язку з появою в засобах масової інформації повідомлень про перебування депутата Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації О.О.Журавльова на початку листопада 2019 року на тимчасово окупованій території України в Луганській області Міністерство закордонних справ України заявляє таке. Висловлюємо рішучий протест у зв’язку із незаконною поїздкою представника законодавчого органу РФ на тимчасово окуповану територію України в Луганській області, яка відбулася з порушенням встановленого порядку перетину державного кордону України”, - йдеться у повідомленні.

У МЗС вважають цю поїздку, як усі попередні неузгоджені з українською стороною «візити» російських посадовців на тимчасово окуповані території України в Донецькій та Луганській областях, а також в Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України.

“У цьому контексті, зазначаємо, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеного в дію Указом Президента України №176/2018 від 21.06.2018 року, до О.О.Журавльова вже застосовано обмежувальний захід у вигляді безстрокової заборони в’їзду на територію України”, - інформують в МЗС.

Також повідомляється, що Міністерство закордонних справ спільно із правоохоронними органами України перевіряє інформацію, чи не перебувала зазначена особа на ділянці розведення сил та засобів у районі н.п. Золоте Луганської області.

“Українська сторона вже звернулася до російської сторони щодо підтвердження факту здійснення згаданої поїздки та надання роз’яснень стосовно мети перебування депутата Держдуми Федеральних зборів РФ на тимчасово непідконтрольній Уряду України території”, - повідомляють в МЗС.

Міністерство закликає російську сторону припинити порушувати українське законодавство та нагадує, що поїздки офіційних осіб РФ на територію України можуть здійснюватися за згодою української сторони та через відкриті пункти пропуску на українсько-російському державному кордоні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Вадим Пристайко у понеділок наголосив, що поїздка депутата Державної думи Росії Олексія Журавльова в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.

Раніше депутат Держдуми РФ, лідер шовіністичної партії "Родина" Олексій Журавльов побував на позиціях російських найманців в районі Золотого.

29 жовтня о 12.00 годині розпочалося розведення сил поблизу Золотого.